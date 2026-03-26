I carabinieri di Anagni incontrano i giovani studenti del Convitto Nazionale “Regina Margherita”

Si è tenuto nella mattinata di ieri 25 marzo, presso la scuola primaria del Convitto Nazionale “Regina Margherita” di Anagni, un importante incontro formativo incentrato sulla “Cultura della Legalità” che si inserisce nel quadro delle iniziative che l’Arma dei Carabinieri conduce da anni all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, con il duplice obiettivo di avvicinare i giovani alle Istituzioni e di fornire loro gli strumenti per diventare cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri.

L’iniziativa, promossa dall’Arma dei Carabinieri, ha visto protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, i quali hanno avuto l’opportunità di vivere una mattinata di confronto e dialogo con i rappresentanti delle Istituzioni. All’evento ha preso parte il Comandante della Compagnia Carabinieri di Anagni, Capitano Alessandro Dell’Otto, accompagnato dai militari della locale Stazione. L’incontro si è svolto alla presenza dell’intero corpo docente, che ha collaborato attivamente alla riuscita dell’iniziativa, inserendola nel più ampio percorso di educazione civica portato avanti dall’Istituto. Il Capitano Dell’Otto, utilizzando un linguaggio semplice, diretto e vicino alla sensibilità dei bambini, ha affrontato tematiche di fondamentale importanza per la crescita dei futuri cittadini. Si è discusso del rispetto delle regole di civile convivenza, del senso civico e dell’importanza di valori quali l’onestà e la solidarietà. Particolare attenzione è stata dedicata a fenomeni molto attuali e delicati come il bullismo e il cyberbullismo, spiegando ai ragazzi come riconoscere questi comportamenti, l’importanza di non restare in silenzio e il ruolo fondamentale di genitori, insegnanti e Forze dell’Ordine. Non sono mancati, inoltre, accenni all’educazione stradale e al corretto approccio al mondo di internet e dei social network.

La lezione si è ben presto trasformata in un dialogo aperto, durante il quale i bambini hanno rivolto numerose domande ai Carabinieri: dalle curiosità sulle uniformi e sui mezzi in dotazione (come le famose “Gazzelle”), fino a quesiti più profondi sul lavoro quotidiano dell’Arma a tutela della comunità. La Direzione del Convitto e il corpo docente hanno espresso profonda gratitudine al Comandante della Compagnia e a tutti i Carabinieri intervenuti per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, confermando l’importanza di una sinergia costante tra scuola e Forze dell’Ordine.