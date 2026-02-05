I carabinieri di Alatri arrestano un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Ferentino, domiciliato ad Alatri e già censito per reati specifici.

I militari, durante un servizio perlustrativo di prevenzione del territorio hanno effettuato un controllo all’abitazione del giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per analogo reato inerente gli stupefacenti.

Durante l’ispezione presso il domicilio i militari hanno rinvenuto su di un tavolo dell’abitazione 2 bilancini ancora intrisi di sostanza stupefacente, un piatto contenente grammi 3,20 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, 6 dosi di analoga sostanza stupefacente per ulteriori grammi, 3,74 ed ulteriori due involucri contenenti altri 12,87 grammi di cocaina, più vari materiali utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Predetta sostanza ed i materiali venivano sottoposti a sequestro e come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il giovane sottoposto inizialmente nuovamente agli arresti domiciliari e poi presso la Casa Circondariale di Frosinone.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.