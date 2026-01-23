I CARABINIERI DELL’ALIQUOTA OPERATIVA DELLA COMPAGNIA DI ALATRI IN VISITA ALL’I.I.S SANDRO PERTINI

Oltre 200 studenti a lezione di criminalistica con l’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Alatri: dalla teoria dei libri al rilievo delle tracce sulla scena del crimine.

La chimica, la biologia e la tecnologia non sono solo formule sui libri di scuola, ma “armi” silenziose per assicurare i colpevoli alla giustizia. È questo il messaggio centrale dell’incontro “Investigatori per un giorno”, che si è tenuto nella mattinata odierna presso l’auditorium dell’I.I.S. “Sandro Pertini” di Alatri.

Davanti a una platea attenta di circa duecento alunni – provenienti dal I.I.S Sandro Pertini (indirizzo Chimica e Biotecnologie) e dagli Istituti Comprensivi “Alatri 1” e “Alatri 2” – i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Alatri hanno svelato i segreti del sopralluogo tecnico.

L’evento, aperto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Conte e dai professori Eleonora Quattrociocchi e Armando Culicelli, è entrato nel vivo con l’intervento del Brigadiere Luca Di Nocera, specialista nei rilievi tecnici. Dopo un viaggio virtuale nei laboratori d’eccellenza del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni scientifiche, l’auditorium si è trasformato in una vera e propria scena del crimine simulata.

L’entusiasmo è scoppiato quando i ragazzi sono passati all’azione: sotto la guida esperta dei militari, gli studenti hanno indossato i panni della “Scientifica”, cimentandosi direttamente nel repertamento di impronte digitali e nel prelievo di campioni biologici. Un’esperienza immersiva che, oltre a mostrare il rigore metodologico dell’Arma, ha offerto ai giovanissimi degli istituti secondari di primo grado una prospettiva concreta per il loro futuro percorso di studi.