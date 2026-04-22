I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA PRESSO L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” DI ALATRI

I Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno tenuto una conferenza presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sandro Pertini” di Alatri, alla quale hanno partecipato oltre 200 studenti.

L’incontro, organizzato in collaborazione con il locale Comando Compagnia Carabinieri, agli ordini del Maggiore Leonardo Rosano, e la Dirigente Scolastica dell’IIS “Sandro Pertini” Dottoressa Daniela Conte, ha visto gli studenti delle classi 3^ di tutti gli indirizzi scolastici (Informatica e Telecomunicazioni, Chimico Biologico, Agrario) alle prese con argomenti di attualità.

Personale della Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo della Compagnia di Alatri, dopo aver presentato in generale i vari Reparti dell’Arma dei Carabinieri si sono soffermati nella trattazione di argomenti quali gli stupefacenti, il porto delle armi, il DASPO urbano ed il decreto Caivano, attirando l’attenzione e l’interesse dei ragazzi. E’ stato trattato il tema dell’uso delle droghe, approfondendolo dal punto di vista chimico e normativo ed evidenziando le conseguenze dell’utilizzo delle stesse.

Si è passati a trattare il porto di armi, in considerazione del tema attuale che sta interessando le nuove generazioni e si è affrontato l’argomento del DASPO urbano, la misura di prevenzione amministrativa che vieta l’accesso a determinate aree urbane a chi commette illeciti.

Particolare rilievo è stato dato al Decreto Caivano con cui il Governo Italiano ha voluto contrastare, con un pacchetto di misure urgenti, la criminalità minorile ed il disagio giovanile, focalizzandosi sulla repressione dei reati, inasprimento delle pene per i genitori (obbligo scolastico) e riqualificazione urbana. Gli studenti si sono mostrati particolarmente attenti e partecipativi, hanno formulato varie domande ponendo molta attenzione alle varie tematiche a loro illustrate. Particolare attenzione è stata data al concetto di cultura della legalità che si può manifestare, anche nel loro piccolo, nel non voltarsi dall’altra parte di fronte ad episodi di ingiustizia.

Mattinata proficua, quindi, per l’evento, con grande soddisfazione della dirigente scolastica e della sua collaboratrice Professoressa Daniela Campagna, che da anni si attivano per promuovere iniziative che possano contribuire alla formazione dei giovani ragazzi.