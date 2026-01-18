I Carabinieri della Compagnia di Sora ed i Volontari dell’Associazione Capitano Ultimo incontrano i Bambini della Scuola dell’infanzia

Si inserisce negli incontri a valenza socioeducativa organizzati tra l’Arma dei Carabinieri e le scolaresche ed incentrati sulla formazione della “cultura della legalità” ma si tratta di un progetto molto ambizioso e assai delicato, quello condiviso dai Carabinieri della Compagnia di Sora e dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo Sezione di Sora, ossia quello di guidare i bambini della scuola dell’infanzia in un primo approccio ai concetti della legalità, del rispetto e dell’aiuto reciproco.

Lo hanno fatto in un primo incontro nella mattinata del 15 gennaio 2026 presso la Scuola dell’Infanzia “Achille Lauri”, dell’Istituto Comprensivo Sora 3, di Via Giuseppe della Monica, nella prima di otto giornate di incontro nell’ambito di un progetto che l’Associazione, iscritta al terzo settore, ha denominato “Libertà, Fantasia tra palcoscenico e Vita! Dentro il libro della Fata Carabiniere”.

Si tratta di un percorso di conoscenza, di gioco, di avvicinamento alla figura istituzionale del Carabiniere nel racconto, più dolce e semplice possibile, delle cose che egli fa ogni giorno per tutti. Saranno una serie di incontri, come detto otto in totale, in cui i bambini, attraverso la didattica laboratoriale e l’apprendimento “per scoperta”, nell’ambito di una tipologia di approccio ludico-esperienziale, verranno accompagnati nella lettura e nell’invenzione delle storie, anche musicate, che porteranno i piccoli alla realizzazione di “un libro collettivo con produzioni individuali”, il libro della Fata Carabiniere appunto, con anche dei momenti di autovalutazione (Secondo me…, forse è meglio se…).

Il progetto è stato ideato e strutturato dalla Maestra Angela Del Proposto, non più al lavoro come insegnante ma componente dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo (unitamente alle colleghe Volontarie Maria Giuseppina Bianchi e Barbara Capuano), che era presente unitamente al Presidente, il Luogotenente C.S. in congedo Rocco Pagliaroli. A presentarlo è stata l’insegnante coordinatrice del progetto per la scuola dell’infanzia la Maestra Antonietta Rocchi, presente con la Maestra Anna Coletti. Presenti ad interagire con i bambini i Carabinieri della Stazione di Sora e della Compagnia di Sora, con il Capitano Domenico Cavallo, che è stato sommerso dalle domande e dalle attenzioni dei bambini. Particolarmente simpatico è stato il momento in cui, rotto il ghiaccio, i bambini hanno iniziato a raccontare ed a fare domande ai Carabinieri, concludendo ogni racconto con un abbraccio al Capitano.

Alla fine si sono dati un entusiastico appuntamento al prossimo incontro, i piccoli entusiasti per aver trascorso dei momenti simpatici, i grandi, Carabinieri e Volontari, rigenerati dalla bellezza e dall’affetto regalatigli da tante piccole meraviglie.