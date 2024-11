I Carabinieri arrestano una donna 49enne, già denunciata per stalking

Nella mattinata del 31 ottobre i Carabinieri di Anagni hanno eseguito un provvedimento di aggravio di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone nei confronti di una donna già denunciata, dopo numerosi atti persecutori, per stalking dall’ex marito, che dopo la fine della loro relazione sentimentale, lo perseguitava da tempo, fino a tormentarlo e importunandolo anche fisicamente. Episodi denunciati ai Carabinieri per stalking, che hanno fatto avviare le procedure previste dal Codice rosso culminate ieri mattina con l’applicazione del provvedimento cautelare emesso dall’A.G. per le reiterate violazioni della donna agli obblighi e divieti di avvicinamento che le erano stati imposti. La donna rintracciata presso la sua abitazione a Fiuggi al termine delle formalità di rito è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso il domicilio della città termale.E’ obbligo rilevare che l’indagata, destinataria della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziata di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, la stessa sarà, eventualmente, riconosciuta colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittole. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati