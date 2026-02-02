I Carabinieri arrestano un 47enne per maltrattamenti in famiglia

Lo scorso 31 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Sant’Elia Fiumerapido hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nei confronti di un 47enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.L’uomo dovrà espiare una condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nel 2022 nei confronti della sua ex convivente. Al termine delle formalità di legge, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino per l’esecuzione della pena detentiva. I Carabinieri ribadiscono il loro impegno quotidiano nel monitoraggio e nella prevenzione dei reati da “codice rosso”, tutelando le vittime e garantendo la sicurezza della comunità.

