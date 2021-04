I cani assomigliano ai loro padroni anche in caso di allergie

Incredibile ma vero: se sei allergico, anche il tuo cane può esserlo. Lo sostiene uno studio dell’Università di Helsinki (Finlandia) che ha dimostrato come l’insieme dei microrganismi presenti sulla pelle di cani e padroni sia molto simile. Per dimostrarlo i ricercatori hanno preso in esame 168 coppie cane-padrone: una parte di esse viveva in campagna, una parte in città.