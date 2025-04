I.C. E . Gorga Broccostella, racconto di un laboratorio scolastico…..vincente

In questi giorni si è concluso con una graditissima esperienza, uno dei percorsi proposti durante l’anno scolastico, ai nostri giovani alunni di Scuola Secondaria di Primo grado.

Tutto è iniziato nell’ambito di un laboratorio di cartapesta diretto dalla prof. Antonella Vozza. Base in polistirolo, struttura in carta di giornale e colla vinavil e rifiniture in scagliola, vinavil e colori acrilici per dare forma, in vista del Natale, ad una poetica sacra famiglia che sembra stia faticosamente uscendo da un blocco di marmo come nel più classico dei “non finito” di Michelangelo. Il presepe ha partecipato poi ad un concorso, indetto dalla Regione Lazio, finalizzato a promuovere la valorizzazione della tradizione del presepe e destinato alle scuole laziali, ed è stato premiato come il migliore nella categoria delle scuole secondarie di primo grado nella provincia di Frosinone.

Un venerdì pomeriggio dello scorso mese di dicembre quindi, tutti i presepi partecipanti sono stati prima esposti nella hall del Teatro dell’Opera di Roma e poi premiati nel corso di un suggestivo Concerto di Natale che ha visto esibirsi giovani allievi ballerini, cantanti e musicisti dell’Orchestra del teatro stesso presentati dal noto anchorman Beppe Convertini.

Sul palco, a rappresentare tutti i loro compagni autori dell’opera e a raccontare la loro esperienza, le due giovani studentesse Loffredo Beatrice e Petitta Aurora. Ai piedi del palco, a incoraggiarle e a sostenerle, le docenti Antonella Vozza e Valeria Di Folco e, soprattutto, la dirigente Anita Monti che ha voluto fortemente che fossero loro stesse a raccontare il lavoro svolto. Una giornata impegnativa, senza dubbio, viste anche le condizioni meteo e lo sciopero dei mezzi che hanno reso i viaggi di andata e ritorno verso Roma, una vera Odissea ma nello stesso tempo una giornata ricchissima di soddisfazioni.

Infine, qualche giorno fa, il 4 e 5 aprile, dulcis in fundo, la fruizione del premio: un viaggio di due giorni all inclusive a scelta in uno degli itinerari proposti da Lazio Crea nell’ambito della regione Lazio, per i trenta alunni autori dell’opera vincitrice accompagnati dalle docenti e dalla dirigente.

Il nostro gruppo ha scelto la Sabina e Rieti per il suo tour, iniziato dalla splendida abbazia di Farfa, in Fara Sabina, e proseguito con il pittoresco lago del Turano e il piccolo borgo di Col di Tora, con il castello di Rocca Sinibalda e, infine con Rieti della quale abbiamo potuto visitare, tra le altre cose, la Rieti sotterranea e posare sul monumento dedicato all’ombelico d’Italia. Il tutto con la sapiente guida di Rita Giovannelli, imprenditrice, giornalista e pubblicista nonché personalità di spicco della cultura reatina e sabina in generale, che approfittiamo per ringraziare insieme alle Istituzioni che ci hanno permesso di godere di questa fantastica esperienza