Isola del Liri, serata di ballo con la scuola di danza “Dreaming”

Isola del Liri città del talento. La città delle cascate conferma la sua vocazione artistica che si manifesta anche attraverso la danza. Nella cornice di Piazza Ss. Triade, è andato in scena ieri sera lo spettacolo di fine anno della scuola di danza “Dreaming” di Fabiana Lettieri.

I ragazzi hanno emozionato la folta platea presente in piazza con una esibizione ‘esplosiva’ e colorata.

“Da sempre la nostra città è stata culla di talenti, dalla musica al teatro, dalle arti figurative alla danza. Siamo particolarmente interessati a contribuire in questo modo ad una crescita più sana, più consapevole dei nostri ragazzi. Di sicuro attività come questa, che uniscono l’attività motoria al senso del ritmo e riescono a far sprigionare la migliore energia sono in viatico eccezionale per una crescita positiva”. Queste le parole del Sindaco Massimiliano Quadrini, che insieme ad altri amministratori ha assistito allo spettacolo.

COMUNICATO STAMPA