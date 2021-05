I️sola del Liri, ll sindaco Massimiliano Quadrini ringrazia per la risposta ottenuta dall’Open day vaccinale di questa mattina.

️Il sindaco Massimiliano Quadrini ringrazia per la risposta ottenuta dall’Open day vaccinale di questa mattina. Presso il centro vaccinale anticovid di Isola del Liri, questa mattina si è svolto l’open day per gli over 40, riservato ai pazienti dei medici di base. In tanti hanno risposto all’iniziativa. 《Sono orgoglioso di questa risposta così massiccia. Del resto c’è voglia di ritorno alla normalità. Anche io mi sono prenotato e ho ricevuto la prima dose. Insieme a me anche tanti altri amministratori della maggioranza. Sono circa 300 in totale gli isolani che si sono vaccinati quest’oggi. Ringrazio tutti, i medici di base, la Asl, i volontari della locale protezione civile, San Paolo della Croce e tutti i volontari che hanno coadiuvato i medici. È stato, come sempre, un perfetto lavoro di squadra. Sono orgoglioso.》