Hernica Saxa 2028: Anagni apre il Press Tour nelle Città Erniche

Dal 6 al 9 marzo le Città Erniche saranno protagoniste di un importante Press Tour internazionale nell’ambito del progetto di candidatura HERNICA SAXA 2028 a Capitale Italiana della Cultura. L’iniziativa porterà sul territorio giornalisti provenienti da diverse parti del mondo e televisioni internazionali – dall’Argentina alla Russia – oltre a numerosi rappresentanti della stampa nazionale. Un’occasione significativa per raccontare e valorizzare la storia, il patrimonio culturale, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche di un territorio ricco di identità e di straordinarie potenzialità. Ad aprire il percorso, il 6 marzo, sarà la città di Anagni, che accoglierà la delegazione dei giornalisti nei propri luoghi simbolo della cultura e della storia. Nei giorni successivi il tour proseguirà nelle città di Alatri, Veroli e Ferentino, tappe fondamentali del progetto culturale condiviso dalle Città Erniche. Essere tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura rappresenta già un risultato di grande valore e premia la qualità della progettazione messa in campo dal territorio. Il Press Tour costituisce dunque un momento strategico per presentare al meglio le potenzialità culturali e turistiche dell’area. La candidatura HERNICA SAXA 2028 si inserisce infatti in una più ampia visione di sviluppo territoriale che punta sulla cultura come motore di crescita e su una politica turistica sempre più strutturata, capace di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico delle Città Erniche e di rafforzare l’attrattività dell’intera area durante tutto l’arco dell’anno. La presenza di giornalisti e operatori dell’informazione rappresenta quindi un’opportunità importante per raccontare l’identità autentica del territorio e per promuovere una destinazione che unisce storia millenaria, qualità della vita ed eccellenze enogastronomiche. Allo stesso tempo si tratta di un momento di grande responsabilità per l’intera comunità: istituzioni, operatori culturali, attività economiche e cittadini sono chiamati a contribuire a offrire la migliore immagine possibile del territorio, dimostrando la capacità delle Città Erniche di presentarsi unite e consapevoli del proprio valore. Il Press Tour rappresenta dunque non solo un’importante occasione di promozione internazionale, ma anche un passaggio significativo nel percorso di crescita culturale e turistica che il territorio sta portando avanti con determinazione.

