Guida in stato di ebbrezza: patente ritirata ad 31enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno denunciato in stato di libertà un 31enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, alla guida di un’autovettura di proprietà di un familiare, è stato fermato per un controllo stradale nella frazione Sant’Angelo in Theodice.

Durante il controllo, i militari hanno rilevato segnali che indicavano una possibile guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all’accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, valore che configura una violazione penale ai sensi del Codice della Strada.

A seguito della verifica, è stata ritirata la patente di guida, che sarà trasmessa alla Prefettura di Frosinone per l’emissione del decreto di sospensione e l’invito al conducente a sottoporsi a visita medica presso la commissione competente.

Per quanto concerne la posizione giudiziaria, la Procura della Repubblica di Cassino, valutati gli elementi raccolti, potrà disporre il rinvio a giudizio dell’indagato.

I Carabinieri della Compagnia di Cassino ribadiscono il proprio impegno costante nella tutela della sicurezza stradale, invitando tutti gli automobilisti a rispettare le norme per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

FOTO ARCHIVIO