Guida in stato di ebbrezza, i carabinieri denunciano un 20enne e gli ritirano la patente

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR), al termine degli accertamenti di rito, hanno deferito in stato di libertà un 20enne del luogo, già gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane è stato controllato nel centro abitato di Roccasecca mentre era alla guida di un’autovettura di proprietà del padre. Sottoposto agli accertamenti mediante etilometro, il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,22 g/l alla prima prova e 1,12 g/l alla seconda, valori superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente.Nei confronti dell’interessato si è proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e la suo deferimento alla Procura della Repubblica di Cassino. L’attività rientra nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dall’Arma dei Carabinieri, finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale e a contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

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