Guida con patente revocata: denunciato 42enne a Pontecorvo

Proseguono i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della locale Stazione. Nel corso della notte, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino un 42enne residente in città per il reato di guida con patente revocata. L’uomo è stato fermato in via XXIV Maggio mentre era alla guida di una Fiat Panda, risultata di proprietà della madre convivente. Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza è emerso che il soggetto era privo di patente di guida, in quanto revocata nel novembre 2021 a seguito di un provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma. Al termine delle verifiche, il veicolo è stato affidato all’avente diritto.