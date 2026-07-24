Guardiola dice no all’Italia: sfuma il sogno azzurro

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Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Il tecnico catalano ha infatti rifiutato la proposta della FIGC, mettendo fine a una trattativa che nelle ultime ore aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi e alimentato la speranza di vedere uno degli allenatori più vincenti della storia alla guida degli Azzurri.
Secondo quanto emerso, il rifiuto non sarebbe legato a motivazioni economiche. Guardiola avrebbe comunicato la propria decisione con un messaggio inviato nella notte, spiegando di non sentirsi pronto a tornare subito in panchina dopo la conclusione del lungo e intenso ciclo al Manchester City.
Alla base della scelta ci sarebbero ragioni esclusivamente personali. L’allenatore spagnolo avrebbe ribadito la volontà di dedicare del tempo a sé stesso e alla propria famiglia, prendendosi una pausa dopo anni vissuti ai massimi livelli del calcio internazionale. Una decisione che conferma quanto già dichiarato in diverse occasioni: prima di affrontare una nuova sfida professionale, Guardiola desidera ritrovare equilibrio e serenità nella vita privata.
Per la FIGC si tratta di una battuta d’arresto importante. L’ipotesi Guardiola rappresentava un progetto ambizioso per rilanciare la Nazionale e aprire un nuovo ciclo tecnico. Dopo il no dell’ex allenatore del Manchester City, la Federazione dovrà ora accelerare la ricerca di un’alternativa capace di guidare l’Italia verso i prossimi importanti appuntamenti internazionali.
Il sogno Guardiola, almeno per il momento, resta tale. Per gli Azzurri è tempo di guardare avanti e individuare il profilo giusto per riportare entusiasmo e competitività alla Nazionale.

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