Guarcino, truffa: denunciato 19enne

I Carabinieri della Stazione di Guarcino, a seguito di denuncia presentata nel mese di luglio da un 54enne di Trivigliano, hanno deferito in stato di libertà per “truffa” un 19enne residente nella provincia di Napoli.Il 54enne aderendo ad un annuncio pubblicato su un noto sito online, acquistava una polizza assicurativa per la quale gli veniva richiesto il pagamento di euro 470 da accreditare su carta di credito postepay risultata poi intestata al 19enne.Una volta effettuato il pagamento il denunciante non ha mai ricevuto la polizza assicurativa, non riuscendo più a contattare il presunto assicuratore.

