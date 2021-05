Guarcino, revoca degli arresti domiciliari per un 31enne: tradotto in carcere

Ieri, in Guarcino, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, traeva in arresto un 31enne di Pontecorvo (già gravato da vicende penali per reati contro la persona), in esecuzione dell’ordinanza di “revoca degli arresti domiciliari e contestuale ordine per la carcerazione”, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone. Nello specifico, l’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la Comunità “IN DIALOGO”, sita in Trivigliano poiché lo scorso anno si era reso responsabile, in Cassino, dei reati di “maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione”, con il provvedimento in argomento, gli venivano revocati gli arresti domiciliari che stava eseguendo nella predetta comunità e, dopo le formalità di rito, veniva tradotto in carcere.

comunicato stampa — foto archivio