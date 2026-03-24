Guarcino, il sindaco restante si ricandida con la lista “Guarcino di tutti”

Il Sindaco di Guarcino, Urbano Restante, annuncia ufficialmente la propria ricandidatura alla carica di primo cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, alla guida della lista “Guarcino di tutti”.

“Con senso di responsabilità e profondo attaccamento alla nostra comunità – dichiara il

Primo cittadino – ho deciso di ricandidarmi per portare a compimento il lavoro avviato in questi anni e continuare a costruire, insieme ai cittadini, un futuro migliore per Guarcino. Il progetto amministrativo si fonda su una linea di continuità con l’azione portata avanti nel corso del mandato, rafforzata dall’ingresso di nuove energie e competenze, in particolare giovani, che contribuiranno ad arricchire e rilanciare il programma”.

Nel corso degli ultimi anni, l’Amministrazione “ha operato su diversi ambiti strategici – infrastrutture, viabilità, politiche sociali, turismo e sostenibilità – con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità”. Un percorso che, secondo il candidato sindaco, “ha già prodotto risultati concreti, ma che necessita di ulteriore sviluppo: siamo consapevoli che resta ancora molto da fare – prosegue Restante – e per questo intendiamo proseguire con determinazione, introducendo anche nuove iniziative nate dall’ascolto delle esigenze dei cittadini”.

Tra le principali proposte programmatiche:

• riduzione dell’aliquota IMU fino al minimo di legge entro il 2028;

• introduzione di agevolazioni fiscali per i primi cinque anni a favore di nuove attività ricettive, in particolare B&B;

• investimento nel fotovoltaico e nell’efficienza energetica degli edifici pubblici, con l’obiettivo di produrre energia pulita, ridurre i costi delle bollette e rendere il territorio più moderno e sostenibile.

• realizzazione di spazi verdi attrezzati per l’accoglienza, la cura e l’adozione degli animali randagi.

Le misure illustrate rappresentano una parte di un programma più ampio, che sarà presentato nel dettaglio nelle prossime settimane.

“Il momento storico richiede continuità, impegno e una guida esperta – conclude Restante –. I progetti importanti hanno bisogno di tempo, dedizione e costanza. Noi siamo pronti a proseguire questo percorso con la stessa passione di sempre”.