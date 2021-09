Guarcino, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: denunciato 39enne

In Guarcino, i militari della locale Stazione al termine di attività info-investigativa, deferivano in stato di libertà per “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” un 39enne di Torre Cajetani. L’uomo lo scorso 16 agosto, nel mentre a bordo di una moto percorreva la SS per Fiuggi nel comune di Trivigliano, perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra. A seguito dell’evento veniva soccorso da personale del 118 che provvedeva al successivo elitrasporto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di Roma in codice rosso. Nell’occasione veniva anche sottoposto ad accertamenti sanitari per verificarne l’eventuale alterazione psicofisica che davano esito positivo all’utilizzo di psicofarmaci del tipo “benzodiazepine”.

