Guarcino (FR) – Il Sindaco rassicura i guarcinesi, nessun caso positivo al coronavirus

Urbano Restante – sindaco di Guarcino – rassicura la popolazione in merito ad alcune voci circolate nelle ultime ore nel comune nei pressi di Fiuggi, in cui si parlava di alcune persone risultate positive al corona virus. Si tratterebbe quindi, solo di innocenti chiacchiere di paese? Sembrerebbe proprio di si, a sentire il primo cittadino di Guarcino, che difatti non ha tardato ad emanare un apposito comunicato per fare chiarezza sulla vicenda. Gli abitanti del piccolo centro si erano già allarmati la scorsa settimana, quando un abitante del luogo tornato da un paese del Nord, allora una delle poche regioni considerate zona rossa – prima dell’attuale Decreto che ha esteso a tutta Italia le misure restrittive per prevenire il pericoloso virus – si era autodenunciato e quindi postosi in quarantena insieme alla sua famiglia. Nel comunicato, Restante parla di una persona che è stata ricoverata nei giorni precedenti presso lo Spaziani di Frosinone, per un sospetto contagio da Corona virus, tuttavia il soggetto in questione è risultato negativo al tampone faringeo, ribadendo con fermezza che al momento non c’è alcun caso di positività in paese. Nonostante ciò, il primo cittadino invita tutti gli abitanti a non abbassare la guardia ed a rispettare tutte le regole necessarie per continuare a combattere un nemico subdolo ed invisibile. Inoltre, con un altro comunicato, facendo richiamo alla nuova Ordinanza regionale che regolamenta gli orari di apertura degli esercizi commerciali, il sindaco ricorda a tutti i commercianti del posto, di attenersi scrupolosamente agli orari previsti per legge. Dal lunedì al sabato l’apertura è consentita dalle 8,30 alle 19, mentre la domenica le attività dovranno chiudere non oltre le 15.

