Guarcino (FR) – Coronavirus, attivo il servizio di consegna beni di prima necessità

A partire da oggi, martedì 17 marzo, sarà possibile usufruire del servizio messo in atto dal Comune di Guarcino per quanto riguarda la consegna di alimenti e beni di prima necessità. Ad usufruirne saranno le persone più bisognose, ovvero gli over 65 e tutti coloro che non hanno la possibilità di muoversi, in quanto affetti da gravi patologie o disabili, e che non hanno un parente che possa provvedere a loro. Si tratta infatti, dei soggetti più esposti al rischio del corona virus. Il servizio, voluto dall’Amministrazione Comunale, sarà curato dalla Polizia locale e si avvarrà del prezioso contributo di alcuni volontari, che ne renderanno possibile lo svolgimento. Sarà attivo fino al 3 aprile, salvo eventuali proroghe. E’ possibile fare richiesta dell’apposito servizio dal Lunedì al Venerdì, mettendosi in contatto con la Polizia locale al numero 0775 46007, dalle ore 9 alle 11. Data la probabile ed elevata mole di richieste, le consegne verranno effettuate nelle successive 24/48 ore.

