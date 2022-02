Guarcino – Espio di pena per una 41enne frusinate

Nella mattinata di ieri in Guarcino, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un provvedimento per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso in data 14 febbraio u.s. dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nei confronti di una 41enne frusinate domiciliata a Trivigliano, già censita per reati inerenti gli stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso a carico della donna dovendo espiare una pena residua di mesi 10 di reclusione oltre al pagamento di euro 2.000 di multa per reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti commessi in Frosinone nel 2017.

La predetta, espletate le formalità di rito, è stata sottoposta alla detenzione domiciliare presso il proprio domicilio sito in Trivigliano.

