GUARCINO, CONTROLLI DEI CARABINIERI SULLE PISTE DA SCI DI CAMPOCATINO

A seguito delle recenti e abbondanti nevicate verificatesi nelle scorse settimane in Campocatino di Guarcino, area montana situata nel cuore dei Monti Ernici, numerose persone si sono recate nella predetta località, incrementando l’attività turistica del luogo, certamente incentivata dall’apertura di impianti sciistici e dalla presenza di attività ricettive. A seguito di questo notevole afflusso di turisti, soprattutto nei weekend, la Stazione Carabinieri di Guarcino ha garantito, con i propri Carabinieri Sciatori controlli sulle piste, effettuando pattugliamenti in sci e motoslitta. I militari hanno costantemente sorvegliato l’intero comprensorio, prestando soccorso agli sciatori in difficoltà e controllano il rispetto delle norme con particolare riguardo all’obbligo del casco (anche per i maggiorenni) all’assicurazione obbligatoria, nonché a tutte le condotte pericolose su pista compresa quella dell’abuso di alcool.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri, intensificata, come detto, nei fine settimana, ha fattivamente operato anche nel soccorso di sciatori coinvolti in incidenti su pista, garantendo in generale la sicurezza e la regolarità delle attività sulla neve fornendo, inoltre, ausilio a personale VV.FF. per il rintraccio di persone che, prive di guide alpine, dopo essersi allontanate dal comprensorio sciistico, si erano perse nella montagna.

Con ulteriore personale la Stazione Carabinieri di Guarcino ha inoltre garantito un “filtraggio” degli utenti della strada più indisciplinati, impedendo, di fatto, agli stessi di raggiungere la località sciistica (posta a circa 1800 mt di altitudine) con veicoli sprovvisti di gomme termiche e catene a bordo.

La presenza in loco dei militari dell’Arma di Guarcino, con i propri uomini e mezzi continuerà ad essere costante al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i visitatori e sciatori.