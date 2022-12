Guarcino, arrestato un 49enne: deve scontare una pena residua di 3 anni di reclusione

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Guarcino (Fr) hanno tratto in arresto un 49enne di Palombara Sabina (Rm), destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

L’uomo, oltre a dover scontare un cumulo di pena residua di anni 3 e mesi 1 di reclusione, per reati riguardanti gli stupefacenti, commessi in Roma nell’anno 2017, dovrà pagare una pena pecuniaria di 13.200 euro. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la locale casa Circondariale ove trascorrerà i prossimi mesi per l’espiazione della sua pena.

