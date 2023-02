Guarcino, arrestato un 47enne, revocati gli arresti domiciliari

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Guarcino (FR), hanno proceduto all’arresto di un 47enne di origini campane, gravato da precedenti per reati contro la persona ed inerenti gli stupefacenti, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli.

La persona, che domicilia in Trivigliano (FR), ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, commessi ad Avella (AV) nel 2021, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

