Guarcino, arrestata una 24enne per espio di pena

Nella mattinata di ieri, i militari della Stazione di Guarcino (FR) hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di “revoca del beneficio della misura degli arresti domiciliari e contestuale carcerazione”, emessa dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Velletri (RM), nei confronti di una 24enne residente in provincia di Roma e già nota alle Forze di Polizia. Nello specifico, i militari recatisi presso il domicilio in Trivigliano (FR), ove la donna stava scontando la misura degli arresti domiciliari, notificavano prima il provvedimento in argomento e, successivamente, provvedevano ad associarla presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia, come disposto dall’A.G. mandante, ove dovrà espiare la pena residua di mesi 3 (tre) e giorni 21 (ventuno) di reclusione per i reati contro la “persona, commessi in Velletri (RM) nell’anno 2023.

FOTO ARCHIVIO

