Gruppo Sora 2.0: “Lavori su Viale S.Domenico incompleti e superficiali”

Duro attacco al consigliere regionale Loreto Marcelli, da parte del Gruppo Sora 2.0, che critica i lavori di rifacimento dell’ asfalto su Viale S. Domenico, rirenuti incompleti e superficiali.Ecco la nota stampa del gruppo sorano, firmata dal presidente Roberto Mollicone: ” Che la campagna elettorale per le elezioni regionali sia già iniziata, lo avevamo capito dalla decine di fotografie scattate in ogni luogo della città. Certo è che entusiasmarsi per poco più di un km di asfalto, la dice lunga sullo spessore politico di certi personaggi. Un enfasi che secondo noi dovrebbe essere smorzata dal modo in cui sono stati svolti i lavori. Infatti, a distanze di due settimane dalla fine del cantiere di Viale S. Domenico, non è ancora stata ripristinata la segnaletica verticale, ne tantomeno quella orizzontale, e già diversi incidenti si sono verificati a causa della mancanza della stessa. Inoltre , guardando il progetto iniziale, si evince che i lavori sono stati eseguiti per meno della metà, visto che il progetto originale prevedeva il rifacimento del manto stradale dalla Basilica di S. Domenico fino a Via Marsicana, mentre ora risultano evidenti, lunghi tratti del percorso dove i lavori non sono stati effettuati. Avremmo da ridere anche sull’ aspetto morale di alcuni personaggi visto che alcuni post su Facebook, dove apparivano sorridenti e felici, venivano pubblicati proprio nei minuti in cui stava per essere letta la sentenza sul caso Mollicone, e pochi minuti dopo la morte di un bambino di 8 anni presso l’ ospedale di Frosinone, ma si sa che quando si parla di moralità ognuno risponde alla sua”.

