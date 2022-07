Gruppo Sora 2.0: ” Complimenti al Sindaco Di Stefano, e all’ Assessore De Gasperis per il restyling del Parco Valente “

Il restyling del Parco Valente, effettuato dal Sindaco Di Stefano, coadiuvato dall’ Assessore De Gasperis, continua a riscuotere consensi da parte di cittadini e associazioni. Il Gruppo Sora 2.0, ha voluto complimentarsi pubblicamente con l’ amministrazione comunale, per l’ opera compiuta, e tramite una nota stampa dichiara: ” Abbiamo sempre evidenziato la necessità di offrire punti di aggregazione ai giovani della nostra città, e dopo aver assistito al restyling del Parco Valente, non possiamo esimerci dal complimentarci e dal ringraziare l’ amministrazione comunale per il compimento di un opera che si attendeva da anni. Siamo convinti che il rilancio sociale di questa città, passi essenzialmente e prevalentemente dall’ offrire ai giovani punti d’ incontro dove socializzare. Il rifacimento del campo da basket, e altre migliorie apportate al parco, sono un segnale importante che questa amministrazione ha voluto lanciare alla città, che è quello di offrire aree apposite dove incontrarsi e socializzare. Proprio per questo ringraziamo questa amministrazione per l’ interessamento mostrato all’ aspetto sociale ed aggregativo di questa città, con particolare menzione al Sindaco Di Stefano, e all’ Assessore De Gasperis”.

Comunicato stampa

Correlati