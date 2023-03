Gruppo Pd provincia, Fantini: “Consiglieri provinciali Pd a lavoro in maniera unitaria”

“Nel pomeriggio di ieri abbiamo riunito, assieme alla presidente del partito provinciale Stefania Martini e al capogruppo Enrico Pittiglio, i consiglieri provinciali del Partito democratico. È stato un momento di utile confronto sulle linee programmatiche, sulle quali concentreremo il nostro lavoro nei prossimi mesi cercando di portare all’attenzione della Ente provinciale tutte le tematiche per le quali la presenza della Provincia risulta fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio: dall’ambiente alla viabilità, passando per l’edilizia scolastica. Abbiamo ribadito la volontà di procedere in questo percorso in maniera unitaria e condivisa, come fatto fino ad ora, dando pieno mandato al nostro capogruppo, il sindaco Enrico Pittiglio, di rappresentare e di tutelare le nostre istanze al Presidente Luca Di Stefano. Personalmente, ho inteso ringraziare tutti i consiglieri provinciali quanto svolto in questi mesi e per l’approccio costruttivo sul lavoro che dovremo affrontare insieme in questa nuova fase”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO