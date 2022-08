Gruppo Noi Per Torrice: “Tutti i dipendenti in fuga dal Comune”

I Consiglieri del Gruppo Noi Per Torrice interrogano l’amministrazione comune.

“ Negi ultimi giorni registriamo il vuoto quasi totale all’interno degli uffici Comunali.

Da settimana risulta assente la responsabile della ragioneria e le voci che si susseguono francamente ci lasciano fortemente perplessi. Siamo molto preoccupati di questa assenza poiché non abbiamo notizie del piano di rientro del debito da presentare al Ministero e del bilancio previsionale.

Che fine ha fatto la Dottoressa Tomaro?

È vero che vuole andare via e quali sono i motivi che la stanno spingendo a questa scelta.

Come mai si sono allontanati tutti i segretari comunali? Come mai molti dipendenti comunali sono andati via ed altri sono in fuga ?

Un fuggi fuggi che speriamo il Sindaco e l’Assessore al Personale sapranno spiegare al prossimo Consiglio Comunale alla minoranza e ai cittadini stanchi e stufi di trovare gli uffici comunali deserti e senza soluzioni ai loro problemi.

È bello cambiare ma forse questo cambiamento non era quello che vi hanno promesso.”

Dichiarano i consiglieri del gruppo Noi Per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani.

