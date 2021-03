Gruppo Assalti Sindaco: il Comune di Torrice torna ad assumere grazie al lavoro della Giunta Assalti

Con un comunicato stampa l’ex vicesindaco del Comune di Torrice annuncia che “Il diciannove marzo con delibera del Commissario Prefettizio su proposta della Responsabile del Personale dr.ssa Luisella Scaccia è stato approvato il nuovo fabbisogno del personale. Fabbisogno già in precedenza approvato dalla Giunta Assalti e ora potenziato ulteriormente. Infatti nel penultimo fabbisogno, quello approvato dalla giunta Assalti si prevedevano l’ingresso in organico di due figure di istruttore amministrativo, ora siamo arrivati a cinque. Rimane l’amarezza di essere stati interrotti perché le due assunzioni le avremmo fatto nel 2020, ma il commissariamento voluto dal gruppo di Santangeli ci ha impedito di proseguire a danno dell’intera comunità! Ora, a mesi di distanza si riprende da dove il nostro comune è stato introdotto! Il Commissario, ben indirizzato dalla Responsabile ha programmato cinque assunzioni da portare a termine entro dicembre 2020, e siamo certi come gruppo Assalti, che la dr.ssa Scaccia saprà condurre tutti i concorsi, e non potrebbe fare altrimenti. Come ex vicesindaco ho sempre sostenuto che le assunzioni sarebbero state il futuro per il nostro comune e per tanti ragazzi di Torrice e non, che oggi disperatamente, dopo anni di studio, ambiscono a realizzare i propri sogni! Auguro un in bocca a lupo a tutti coloro che parteciperanno che potranno contare come sempre sulla correttezza e l’imparzialità dell’Ente, invece a noi politici ora il compito di tacere sull’eccellente lavoro che verrà svolto impegnandoci a tornare ad Amministrare la nostra comunità. Ad maiora semper”.

COMUNICATO STAMPA