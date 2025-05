GROSSI: A CECCANO I BENI CULTURALI ED IL CENTRO STORICO SOTTO INCHIESTA E NELL’INCURIA. CON QUERQUI POTRANNO RIFIORIRE

‘E grazie al candidato sindaco del centrosinistra Andrea Querqui per aver fatto questo sopralluogo con me, insieme ad appassionati abitanti del centro storico che ci hanno raccontato la storia e le potenzialità del borgo, insieme ad Emanuela Piroli, Valentino Bettinelli e Sergio Milo che si stanno candidando come consiglieri comunali.

Ed è stato incredibile constatare quanta bellezza lasciata a se stessa, quanta storia sparsa in mezzo a rifiuti di ogni tipo. E se poi si pensa che le inchieste che hanno spazzato via l’Amministrazione di destra di Ceccano siano nate proprio dall’appalto sui lavori PNRR al Castello, questo senso di rabbia diventa ancora piú forte. – ha proseguito Danilo Grossi che tra le altre cose per oltre 10 anni è stato assessore alla Cultura a Cassino.

Uno spazio che per anni anche grazie alle associazioni del territorio ha portato proposte artistiche, animazioni culturali, trekking urbano e che oggi è totalmente all’abbandono.

Ma non può restare solo rabbia. Deve eseere invece la spinta a pensare che da qui si può e si deve ripartire. Che si può fare. E sono felice che Andrea Querqui insieme con Emanuela, Valentino e Sergio, abbia le idee chiare e la volontà di fare un totale cambio di passo per la valorizzazione dei beni culturali e turistici di Ceccano, che oggi vivono in condizioni drammatiche.

E noi saremo al loro fianco’ – ha concluso Danilo Grossi.