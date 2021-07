Green pass obbligatorio dal 6 agosto, ecco dove e quando: tutte le regole. Le discoteche non riaprono

Green pass obbligatorio dal 6 agosto per determinate attività. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministi di questo pomeriggio: ecco tutte le regole. Le discoteche restano chiuse.

Green pass, per chi è obbligatorio

L’obbligo del green pass sarà riservato a tutta la popolazione di età superiore ai 12 anni, ovvero a tutti i cittadini italiani vaccinabili. Chi non può vaccinarsi per motivi di salute potrà comunque richiedere il green pass fornendo una idonea certificazione rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute.

Green pass, come ottenerlo

Per avere il green pass è necessario avere almeno una dose di vaccino e scaricare l’apposita certificazione ecco come( ottenerla). In alternativa, si deve possedere un certificato di guarigione dal Covid avvenuta negli ultimi sei mesi o presentare un certificato di tampone negativo da realizzare nelle 48 ore precedenti.

Green pass, le regole per bar e ristoranti

Il green pass dovrà essere esibito per consumare al chiuso e al tavolo in bar e ristoranti. L’obbligo non è previsto se si consuma all’aperto o, nel caso dei bar, al bancone.

Green pass: ecco dove sarà obbligatorio

Dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio per accedere a: palestre e piscine; cinema, musei e teatri; centri termali e centri benessere; fiere, convegni e congressi; sagre; parchi tematici e parchi divertimento; sale gioco, sale scommesse e sale bigno; concorsi pubblici; spettacoli all’aperto; stadi. Sono esclusi dal Green pass i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

Green pass, le regole per cinema e teatri

Arriva l’obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi. In zona gialla si entrerà con Green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.

Green pass, le regole per gli eventi sportivi

Per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Tamponi a prezzi calmierati

Fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi sarà assicurato a prezzi contenuti. Non è escluso che per gli under 18 i tamponi rapidi possano essere gratuiti, dal momento che la campagna vaccinale ha dato priorità alle fasce di popolazione più anziane o fragili.

Green pass, le sanzioni per chi viola le norme

Per chi viola le regole c’è una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Green pass per trasporti, scuola e lavoro: nulla di definito

Il governo non tocca per ora il tema dell’ipotesi di Green pass per i trasporti a lunga percorrenza e locali, cruciali in vista di settembre, con il ritorno dalle ferie e la riapertura delle scuole. Il capitolo istruzione e l’eventuale obbligo di vaccino per docenti e personale, ma anche il tema del Green pass nei luoghi di lavoro saranno oggetto di una nuova riunione, probabilmente la prossima settimana.

