Grazie a Codici salve le buste paga di due medici della Asl di Frosinone

Brutta sorpresa per due medici dipendenti della Asl di Frosinone, che avevano ricevuto il pignoramento totale della loro busta paga da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. I due si sono rivolti all’associazione Codici e, assistiti dall’avvocato Giammarco Florenzani, hanno ottenuto dal Giudice delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Frosinone l’immediata sospensione del pignoramento per evidenti irregolarità dello stesso. La sospensione è stata poi confermata nell’udienza dello scorso 20 dicembre.

“Riteniamo che i problemi siano stati causati da uno specifico alert nei sistemi di Agenzia delle Entrate-Riscossione – dichiara l’avvocato Giammarco Florenzani, Segretario di Codici Frosinone –. Abbiamo provato senza esito ad interagire bonariamente con Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non avendo avuto riscontri positivi, siamo stati costretti ad iscrivere a ruolo opposizione agli atti esecutivi presso la Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Frosinone, che ha subito sospeso il pignoramento e salvato la busta paga dei medici, che in caso contrario sarebbero rimasti senza alcun emolumento proprio in prossimità delle festività natalizie”.

