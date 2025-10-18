Gravidanza, parto e post-parto: l’ospedale ‘SS.Trinità’ di Sora apre le porte ai futuri genitori

“Nascere a Sora – Incontro con le mamme e i papà” è il titolo dell’iniziativa promossa dal team ostetrico, ginecologico e pediatrico dell’ospedale “SS. Trinità” di Sora e in programma mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso la Sala Riunioni della Direzione Sanitaria, al piano terra della Scala A.

L’incontro è rivolto alle famiglie in attesa e rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino i percorsi dedicati alla gravidanza, al parto e al post-parto offerti dalla struttura ospedaliera. Nell’occasione saranno presentati i servizi disponibili, i partecipanti saranno accompagnati in una visita guidata delle aree parto e nido e il team sarà a disposizione per rispondere alle domande di mamme e papà.

Durante l’incontro si parlerà di assistenza in gravidanza e al parto, allattamento e cura del neonato, accoglienza e comfort nelle strutture. L’obiettivo è quello di offrire alle famiglie informazioni chiare e rassicuranti, favorendo un dialogo diretto con i professionisti della salute e promuovendo una cultura dell’accoglienza e della cura centrata sulla persona.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione telefonica. È possibile prenotarsi tutti i giorni dalle 15:00 alle 17:00 chiamando il numero 0776 8249090. I posti sono limitati.