Gravi carenze igienico–sanitarie in un panificio, sospesa l’attività produttiva

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Pico, unitamente al personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Latina, hanno eseguito un’ispezione presso un panificio del circondario. Al termine del controllo, sono state riscontrate gravi carenze igienico–sanitarie e strutturali, tra cui soffitti con evidenti accumuli di sporco, sporcizia diffusa non rimossa da tempo e attrezzature di lavoro unte e non adeguatamente pulite.

A seguito delle violazioni accertate, l’A.S.L. di Frosinone ha disposto la sospensione del laboratorio di panificazione, del valore stimato di circa 150.000 euro.

Nei confronti del titolare dell’attività è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro per le irregolarità rilevate.

L’attività rientra nella costante azione di prevenzione e controllo del territorio promossa dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, volta anche a garantire il rispetto delle norme igienico–sanitarie e a garantire la sicurezza dei cittadini.

