Grave scontro a Sora: cinque feriti, un minorenne trasferito al Bambino Gesù

admin
eliambulanza lazio
Share on Tumblr

Momenti di forte tensione nella serata di ieri nel centro di Sora, dove un violento incidente stradale ha coinvolto una minicar e una Renault Captur, provocando cinque feriti, tra cui quattro minorenni.
L’impatto si è verificato nei pressi dell’incrocio con viale XX Settembre. Ad avere la peggio sarebbe stato uno dei giovani a bordo della minicar: il ragazzo ha riportato un serio trauma cranico e, dopo le prime cure ricevute dal personale sanitario del 118, è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Santissima Trinità di Sora al Bambino Gesù di Roma. Al momento si trova in prognosi riservata.
Ferite più lievi per gli altri quattro coinvolti nell’incidente: tre minorenni e la conducente 24enne della Renault Captur, tutti assistiti sul posto e poi trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *