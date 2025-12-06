Grave scontro a Sora: cinque feriti, un minorenne trasferito al Bambino Gesù

Momenti di forte tensione nella serata di ieri nel centro di Sora, dove un violento incidente stradale ha coinvolto una minicar e una Renault Captur, provocando cinque feriti, tra cui quattro minorenni.

L’impatto si è verificato nei pressi dell’incrocio con viale XX Settembre. Ad avere la peggio sarebbe stato uno dei giovani a bordo della minicar: il ragazzo ha riportato un serio trauma cranico e, dopo le prime cure ricevute dal personale sanitario del 118, è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Santissima Trinità di Sora al Bambino Gesù di Roma. Al momento si trova in prognosi riservata.

Ferite più lievi per gli altri quattro coinvolti nell’incidente: tre minorenni e la conducente 24enne della Renault Captur, tutti assistiti sul posto e poi trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

