Grave investimento lungo la Casilina: ferito un noto fotografo di Roccasecca

L’incidente poco prima delle 15 nei pressi del bivio per Caprile. L’uomo è stato elitrasportato in codice rosso a Roma. La comunità è in apprensione.

ROCCASECCA – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la via Casilina, nel territorio comunale di Roccasecca, nei pressi del bivio per Caprile. A farne le spese è stato un noto fotografo della zona, travolto da un’auto mentre attraversava la strada.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari dell’Ares 118, che dopo aver stabilizzato il ferito, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento urgente in un ospedale della Capitale. Le condizioni dell’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbero gravi: è stato ricoverato in codice rosso e la prognosi resta riservata.

A coordinare i rilievi e le indagini sono i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento. Non si esclude che il fotografo stesse attraversando in un punto privo di strisce pedonali, ma saranno le verifiche in corso a chiarire ogni dettaglio.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, gettando nello sconforto l’intera comunità. L’uomo, infatti, è molto conosciuto e apprezzato non solo per la sua attività professionale, ma anche per l’impegno nel documentare eventi culturali e sociali del territorio.

Ore di apprensione a Roccasecca, dove amici, colleghi e conoscenti attendono aggiornamenti fiduciosi in un miglioramento delle condizioni del fotografo rimasto vittima dell’investimento.

