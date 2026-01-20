Grave infortunio sul lavoro: operaio cade dal tetto durante lavori di manutenzione

Frosinone – Grave infortunio sul lavoro poco prima delle ore 14 nella sede di una ditta operante nei pressi del casello autostradale di Frosinone. Un operaio, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto dal tetto mentre era impegnato in lavori di manutenzione.

L’uomo avrebbe riportato ferite serie. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono ora al vaglio dei sanitari. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dell’operaio né sulle circostanze precise della caduta.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto archivio

