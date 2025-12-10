Grave infortunio sul lavoro: operaio 50enne elitrasportato a Roma

Paura nella tarda mattinata di oggi lungo la strada regionale 155 per Fiuggi, dove un operaio 50enne residente a Trivigliano è rimasto seriamente ferito mentre stava effettuando un intervento di manutenzione su un escavatore.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, eseguita dai carabinieri della stazione di Guarcino, l’uomo sarebbe scivolato accidentalmente, cadendo al suolo da un’altezza di circa un metro e mezzo. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che, valutate le gravi condizioni dell’operaio, ha disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Tor Vergata di Roma. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i tecnici della Asl per gli accertamenti di competenza, finalizzati a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Foto archivio

Correlati