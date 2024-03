Un grave infortunio sul lavoro si è verificato in una fabbrica a Sant’Angelo in Theodice a Cassino, un operaio di 52 anni, sarebbe rimasto ferito in modo grave ad un piede tanto da rischiare l’amputazione. L’uomo è stato elitrasportato al Policlinico Gemelli di Roma. Indagini in corso per l’accaduto da parte delle forze dell’ordine.

Foto archivio