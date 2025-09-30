Grave infortunio al termovalorizzatore di San Vittore: operaio trasportato in elisoccorso

San Vittore del Lazio – Momenti di apprensione questa mattina all’interno del termovalorizzatore, dove un giovane operaio, dipendente di una ditta esterna, è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato nel vuoto durante le operazioni lavorative, riportando gravi ferite. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto è intervenuta un’eliambulanza che ha trasferito il lavoratore in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono state giudicate critiche dai sanitari.

Parallelamente sono arrivati sul luogo i Carabinieri e i tecnici dello SPES dell’ASL, incaricati di avviare le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza. L’area interessata è stata prontamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di rilievo.

Foto archivio