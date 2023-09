Grave incidente tra scooter e camion: ferito elitrasportato

Un grave incidente stradale è avvenuto tra uno scooter e un camion della nettezza urbana in via Settignano ad Atina.Ad evere la peggio l’uomo alla guida delle due ruote, un 50enne del posto, che è stato elitrasportato in un nosocomio romano in codice rosso. Indagini da parte delle forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

Foto archivio

Correlati