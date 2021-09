Grave incidente tra auto e moto in Alto Adige, muore motociclista ciociaro

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera, domenica 26 settembre 2021, nella galleria di Laives in Alto Adige,dove un motociclista ciociaro, è deceduto dopo essersi scontrato violentemente con una Fiat 500 che viaggiava in direzione opposta. L’uomo deceduto è S. C. 47 anni di Anagni, da anni residente a Bronzolo in provincia di Bolzano, è deceduto all’ospedale di San Maurizio di Bolzano,dove era stato trasportato subito dopo l’incidente.Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica dell’incidente.

