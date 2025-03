Grave incidente sull’A1 tra Frosinone e Valmontone: coinvolti tre tir e tre auto

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli tra Frosinone e Valmontone verso Roma, è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un incidente avvenuto al km 590, nel quale sono rimasti coinvolti tre camion e tre vetture. All’interno del tratto chiuso si segnalano 16 km di coda che stanno defluendo su due corsie. Chi viaggia verso Roma deve uscire a Frosinone e rientrare in autostrada a Valmontone dopo avere percorso la SS 6 Casilina. Inoltre è stata chiusa l’entrata di Colleferro in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.Tratto Chiuso tra Frosinone e Valmontone per incidente Entrata consigliata verso Roma: Valmontone. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Frosinone.

