Grave incidente sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo: ci sarebbero vittime e diversi feriti

Grave incidente stradale questa mattina sull’Autostrada A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione sud. Nel violento schianto sarebbero coinvolti un furgone con a bordo alcuni operai e un altro mezzo. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero vittime e diversi feriti.

Per cause ancora in fase di accertamento, il furgone si sarebbe scontrato violentemente con l’altro veicolo lungo la carreggiata sud dell’autostrada. L’impatto è stato particolarmente violento e alcune delle persone che viaggiavano sul furgone sarebbero rimaste incastrate tra le lamiere, rendendo necessario il delicato intervento dei soccorritori per consentire le operazioni di estrazione.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale del distaccamento di Cassino, diverse squadre dei Vigili del Fuoco e numerosi mezzi del Servizio Sanitario 118 e l’elisoccorso.

Foto archivio