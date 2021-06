Poco prima delle ore 19 sull’A1 nel tratto autostradale tra Ceprano e Frosinone si è verificato un grave incidente. Un Fiat Punto è uscita fuori strada ribaltandosi, sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti di cui uno in codice rosso è stato elitrasportato in un nosocomio romano. La Polizia Stradale è al vaglio per la dinamica dell’incidente.

