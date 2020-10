Grave incidente sull’A1 tra Cassino e San Vittore: due feriti, uno è grave

Grave incidente sull’A1 tra Cassino e San Vittore. Una Fiat Panda con a bordo due anziani ha perso il controllo finendo la corsa contro il new jersey. Immediatamente soccorsi, la donna è stata trasportata all’ospedale del capoluogo ciociaro, mentre l’uomo è stato elitrasportato in un nosocomio romano per le gravi ferite riportate.

