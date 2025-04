Grave incidente sull’A1: tir si ribalta e paralizza il traffico tra Frosinone e Ceprano

Mattinata di passione per gli automobilisti in transito sull’autostrada A1, dove un grave incidente ha causato la totale paralisi del traffico nel tratto compreso tra i caselli di Frosinone e Ceprano.

Poco dopo le 6 del mattino, un mezzo pesante si è ribaltato, invadendo entrambe le carreggiate e bloccando completamente il flusso veicolare sia in direzione Nord che Sud. Il conducente del camion è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha avuto ripercussioni pesantissime sul traffico, con lunghe code formatesi in entrambe le direzioni. Le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo e del carico si preannunciano complesse e potrebbero durare diverse ore, secondo quanto riferito dalla Società Autostrade per l’Italia.

Sul posto sono attivi da ore: le squadre dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione A1 di Frosinone e il personale tecnico di Autostrade

Per chi è in viaggio, l’invito è a evitare temporaneamente il tratto interessato e a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale. Le uscite consigliate sono: Caianello, per chi proviene da Sud e Anagni, per chi viaggia da Nord

La circolazione resterà fortemente compromessa ancora per diverse ore.

Foto archivio